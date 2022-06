Rușii mută echipamentul militar din Mariupol și pregătesc o nouă ofensivă Pentru a doua zi la rand, coloane cu echipament militar rusesc parasesc Mariupol și imprejurimile sale și se deplaseaza in direcția Berdyansk-Pologi, in regiunea Zaporijia, susține consilierul primarului din Mariupol, Petro Andryushchenko, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Postarea lui Andryushchenko mai spune ca ocupanții nu mai vor sa lupte. Mai ales cei care au fost „chemați” din partea ocupata a regiunii Donețk vor sa se intoarca acasa. Printre ei exista și intenția de a se preda, dar le este frica sa o faca, din cauza lipsei unor proceduri clare de captivitate. In paralel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

