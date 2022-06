Rușii încep asaltul asupra ultmului punct de rezistență din Lugansk - Bombardamente feroce soldate cu morți și răniți Cel putin opt civili ucraineni au fost ucisi si alti 21 au fost raniti, luni, intr-un bombardament al armatei ruse, in timp ce se aprovizionau cu apa in estul orasului Lisiceansk, oras geaman al Severodonetkului, cucerit recent de fortele Moscovei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Cinci civili au fost ucisi si alti 12 au fost raniti sambata in bombardamente ucrainene la Donetk, in estul separatist al Ucrainei, au anuntat autoritatile locale proruse intr-un comunicat, relateaza AFP.

Militarii rusi au ucis, joi, trei civili si au ranit alti noua in regiunea Donetk, transmite Ukrinform, conform news.ro.

Șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, Oleh Synegubov, a anunțat joi ca cel puțin 8 civili au murit și alți 17 au fost raniți dupa ce trupele ruse au lansat un bombardament masiv asupra Harkovului.

Armata ucraineana anunța miercuri ca soldații ruși au reușit sa inainteze in orașul Severodonețk, supus unui intens foc de artilerie și rachete din partea forțelor Moscovei. Severodonețk este cel mai mare oraș aflat sub control ucrainean in regiunea Lugansk.

Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 40 au fost ranite joi in bombardamente ruse intense asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, deja aproape incercuit de fortele Moscovei, a anuntat guvernatorul regional, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Regiunea ucraineana Lugansk este sub focul constant al rușilor, in special Severodonețk și Lysychansk. Regiunea Donețk este, de asemenea, sub foc puternic, inclusiv instalații industriale, iar lovituri de rachete au cazut asupra zonelor rezidențiale din Nikolaev, transmis luni dimineața forțele armate

Obuze rusești au lovit sambata rafinaria de petrol Lisiceansk din estul țarii, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Lugansk, Serhiy Haidai.

Sapte persoane au fost ucise si 34 au fost ranite intr-un atac rusesc duminica intr-o zona rezidentiala din Harkov, cel mai mare oras din nord-estul Ucrainei, a anuntat Parchetul local, scrie AFP.