- Rusia a acuzat Statele Unite de dezinformare dupa ce autoritatile americane au marcat Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu.Departamentul de Stat american a publicat pe Facebook un scurt mesaj in limba…

- Un videoclip cu o cearta în fata unei case din Dallas, filmat în primavara trecuta, a devenit repede viral sub titlul "o femeie rasista spune ce-o sa ne faca daca vindem alimente în Dallas când o sa avem permis". (În clip apar niste comerianti mexicani de taco,…

- Rusia, acuzata de Statele Unite ca dezinformeaza pe retelele social media cu privire la epidemia Covid-19, neaga invinuirea, spunand ca este „o poveste falsa”, relateaza BBC.Oficialii americani au spus ca mai multe conturi social media care au legatura cu Rusia sustin, nefondat, ca Statele…

- Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia raspandesc dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au afirmat oficiali de rang inalt ai SUA,...

- BUCUREȘTI, 7 feb - Soutnik, Evan Rautu. Presedintele Donald Trump a anuntat ca forțele SUA l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica – AQAP - Qasim al-Raymi. © Sputnik / Miroslav RotariSIS-ul conforma: Adepții Statului Islamic și Al-Qaida au ajuns și in MoldovaAl-Raymi a fost ucis…

- CHIȘINAU, 1 feb – Sputnik. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul nu cere Minskului sa aleaga cu cine ar trebui sa coopereze Belarusul – cu Rusia sau cu SUA. Pompeo a efectuat o vizita in Belarus sambata in cadrul unui turneu diplomatic eurasiatic. Scopul vizitei,…