Rușii fac stocuri de zahăr Daca in Romania – și alte țari – lumea s-a grabit sa faca stocuri, in primul rand, la ulei, in Rusia pare ca se fac rezerve de zahar. Conform Reuters, cel putin cinci nave incarcate cu 200.000 de tone de zahar brut din Brazilia, se indreapta catre Rusia. Neobișnuit este faptul ca, fața de anul trecut, cantitatea de zahar importata de ruși este dubla. Navele cu destinatia Rusia – dupa cum precizeaza sursa citata – urmeaza sa primeasca autorizatia de a se indrepta spre portul Novorossiysk din regiunea Krasnodar. Ciudat este și faptul ca, pe langa cele cinci nave cu destinația Rusia, mai sunt inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

