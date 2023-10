Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin, și-a dat afara un angajat al canalului sau media, pentru ca respectivul a declarat intr-o emisiune ca Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de externe, bea mult și este antisemita. Soloviov și-a cerut scuze Ministerului de…

- De la inceputul violențelor din Israel, 1.204 de moldoveni au revenit acasa, in timp ce 415 de cetațeni au plecat spre Tel-Aviv. Astfel, potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) in perioada 16-17 octombrie, in Republica Moldova, prin cursele aeriene regulate Tel-Aviv –…

- Cel mai important propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, a declarat in anul 2004 ca va merge imediat in Israel daca acolo va izbucni un razboi. Dar zilele trecute, acesta a spus ca razboiul din Ucraina il impiedica sa faca acest lucru. In plus, el a menționat și faptul ca la varsta sa inaintata…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a discutat cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, in cursul convorbirilor de la Beijing despre escaladarea situației din Orientul Mijlociu, se spune in comunicatul publicat pe site-ul oficial al Ministerului rus de Externe. Dupa cum se arata in document,…

- Președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și jurnalistul Mihail Sircheli au interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Informația a fost confirmata pentru Noi.md de catre Filip Cojocaru, reprezentantul Serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Șefa statulu Maia Sandu va conduce delegația Republicii Moldova care va participa, in perioada 18-22 septembrie, la cea de-a 78-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), precum și la o serie de alte evenimente conexe. Din delegație va face parte și ministrul de Externe, Nicu…

- Numarul diplomaților ruși ramași in Republica Moldova este suficient pentru a asigura servicii de calitate, a declarat Maia Sandu la acuzațiile aduse de catre Ministerul rus de Externe , care s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților Republicii Moldova de a reduce numarul personalul diplomatic…

- Retragerea armamentului nuclear tactic rusesc de pe teritoriul Republicii Belarus este ipotetic posibila, a declarat directorul Departamentului 2 pentru țarile CSI al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Aleksei Polișciuk.Dupa cum a declarat acesta, citat de RIA - Novosti, pentru aceasta SUA…