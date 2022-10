Rușii bombardează noi regiuni din Ucraina. Explozii în Crimeea Mai multe zone din localitatea Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk au fost bombardate sambata dimineața. Explozii s-au auzit și in orașul Sevastopol din Crimeea ocupata de ruși din 2014. Conform datelor prezentate de șeful regiunii Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, un barbat de 39 de ani a fost ranit in Nikopol. In oraș au fost avariate 8 blocuri și mai multe magazine, o fabrica de mobila, un hotel, o stație de autobuz, o conducta de gaz și rețele electrice, conform datelor prezentate de Ukrainska Pravda. Obuzele rusești au provocat un incendiu la o benzinarie. Localitațile Marganetska și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

