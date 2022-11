Rușii au tras asupra Kievului o rachetă din care au deșurubat focosul nuclear Una dintre cele doua rachete de croaziera rusești doborate joi de apararea antiaeriana a Kievului era o Kh-55, care avea in loc de focos nuclear un compartiment gol, potrivit surselor publicației ucrainene Defence Express . In loc de focosul nuclear, in aceasta racheta rusa a fost „inșurubat” un segment fara niciun fel de incarcatura. Pur și simplu – pentru aceasta lovitura, au luat cel puțin o Kh-55 din „arsenalul lor nuclear”, au „deșurubat” focosul nuclear, l-au inlocuit cu un „segment” gol și au tras asupra Ucrainei, noteaza sursa citata. Trebuie precizat ca Kh-55 sunt rachete dezvoltate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

