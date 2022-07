Stiri pe aceeasi tema

- ”Asta confirma vointa autoritatilor ucrainene de a crea conditii ale unei catastrofe nucleare nu doar pe teritoriul lor, ci in toata Europa”, acuza intr-o conferinta de presa saptamanala o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Zaharova nu anunta insa pagube care sa puna…

- Agentia ONU specializata in sectorul nuclear a avertizat, marti, ca fiecare zi care trece creste riscul unui accident la centrala atomoelectrica ucraineana de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse in urma cu patru luni, informeaza agentia EFE. „Sunt foarte preocupat de conditiile de lucru, extrem de…

- Podul de la Irpin, aflat la periferia Kievului, a fost reconstruit in mai puțin de o luna, a anunțat directorul general al companiei naționale de transport feroviar, Oleksandr Kamisin. Oficialul a mai aratat ca de la inceputul invaziei armatei ruse in Ucraina, alte 30 de poduri au fost distruse și urmeaza…

- Peste 620 de mii de ucraineni sunt acum deconectați de la civilizație: fara curent electric, fara internet, fara apa calda și fara mass-media, dar la iarna va fi mult mai greu, scrie publicația ucraineana „ Ekonomicina pravda ”. Președintele Volodimir Zelenski trage deja un semnal de alarma privind…

- Acordul creste, de asemenea, numarul de noi unitati nucleare pe care Westinghouse le va construi in Ucraina la noua fata de cinci cat era prevazut anterior, iar compania va infiinta un centru de inginerie in tara. Ucraina are patru centrale nucleare in functiune, dintre care cea mai mare, la Zaporojie,…

- Rusia urmarește sa intrerupa alimentarea Ucrainei cu energie nucleara de la centrala Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa. Vicepremierul rus Marat Husnullin a precizat insa ca Moscova este dispusa sa continuee alimentarea daca Kievul platește pentru energie, noteaza AFP, potrivit…

- Presedintele american, Joe Biden, a semnat, luni, o lege pentru a accelera transportul de echipamente militare catre Ucraina, reactivand un dispozitiv care dateaza din cel de-al Doilea Razboi Mondial. „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022» este bazata pe un program al celui de-al Doilea…

- Centrala nucleara de la Cernobil, din Ucraina, va fi verificata de experți internaționali ai Agenției Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), saptamana viitoare. Echipa va livra și echipamente de securitate, luandu-se, astfel, toate masurile pentru evitarea unui accident nuclear. Agenția AIEA…