Fifth monkeypox case confirmed in Romania

A fifth monkeypox case has been confirmed in Romania in a 37-year-old man, the Health Ministry informs.