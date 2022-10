Stiri pe aceeasi tema

- Este a 226-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski afirma ca oficialii ruși au inceput pregatirea populației pentru un eventual atac nuclear, dar nu considera ca aceștia sunt gata sa foloseasca o astfel de arma care i-ar afecta și pe ei.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca oficialii ruși au inceput sa pregateasca societatea pentru o posibila utilizare a armelor nucleare, insa crede ca Rusia nu este gata sa le foloseasca. Intr-un interviu acordat BBC, el a negat, pe de alta parte, ca ar fi indemnat la atacuri occidentale…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia dupa atacul cu rachete asupra orașului sau natal Krivoi Rog. In atac a fost țintit barajul de la acumularea Karachunivske, așa ca localitatea risca sa fie inghițita de ape. Intors din Izium, orașul eliberat in weekend, Zelenski a facut o radiografie…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Cetațenii ruși din Belgorod, oraș cu 400.000 de locuitori de la granița cu Ucraina, se inghesuie la gara pentru a pleca de urgența inspre interiorul țarii, preponderent in Moscova. Dupa ce orașul ar fi fost lovit de proiectile in noaptea de 29 spre 30 august, oamenii și-au strans in graba strictul necesar…

- Razboiul din Ucraina a izbucnit in urma cu 174 de zile, iar tensiunile sunt departe de a se incheia. In timp ce pericolul nuclear atinge cote maxime, cetațenii din Rusia incep sa resimta și mai tare sancțiunile impuse de Occident țarii lor. Din acest motiv, o parte dintre cetațeni au decis sa se refugieze…

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Rușii incearca sa isi intareasca pozitiile in zonele ocupate din sudul Ucrainei. Volodimir Zelenski a spus insa ca Rusia nu are nicio sansa sa castige razboiul. SUA va trimite arme in Ucraina in valoare de 550 milioane de dola