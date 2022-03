Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul suedez de mobila s-a alaturat companiilor care au decis sa-și suspende activitațile in Rusia, in urma razboiului declanșat contra Ucrainei. „Razboiul are un impact uriaș asupra oamenilor și provoaca perturbari serioase ale lanțurilor de aprovizionare și ale condițiilor comerciale. De aceea am…

- Ministrul ucrainean de externe, Dimitri Kuleba, a avertizat joi ca exista semnale potrivit carora rușii pregatesc o operațiune sub steag fals prin care sa iși atace propriul teritoriu pentru ca mai apoi sa dea vina pe Ucraina. Intr-o postare pe Twitter, Kuleba spune ca Rusia ar putea recurge la o operațiune…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Imagini infioratoare cu un nor dens de fum dupa atacul cu rachete ale rușilor au fost postate pe rețelele de socializare. O racheta a țintit turnul de televiziune și o a doua a lovit in zona acestuia, potrivit filmuletelor postate.Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications…

- Potrivit informațiilor furnizate Serviciul de Stat de Urgența (SES) și citate de BBC Ucraina , o racheta rusa a lovit marți, 1 februarie, cladirea Administrației Regionale Harkov, opera, sala filarmonicii și o parte a zonei rezidențiale. Potrivit inregistrarii, atacul asupra Pieței Libertații nu a fost…