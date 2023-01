Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ridicat in aer bombardiere strategice, sambata dimineata, astfel ca alertele de raid aerian au inceput sa sune in mai multe regiuni din Ucrainei. Potrivit guvernatorului regiunii sudice Mikolaiv, Vital Kim, rusii au ridicat 17 bombardiere, cel mai probabil de tip Tu-95. In Ucraina, alertele…

- Cel putin 450 de copii ucraineni au murit de la inceputul razboiului, iar alți peste 850 au fost raniți, a anunțat Parchetul General al Ucrainei.De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.314 de copii ucraineni au fost afectați din cauza razboiului – a anunțat, joi,…

- Armata ucraineana afirma ca asezarile din estul regiunii Donetk si nord-estul regiunii Harkov au fost tinta unor atacuri intense ale rusilor, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Racheta care a aterizat marți seara in satul Przewodow din Polonia nu este una trasa de soldații ruși ci una ucraineana de aparare aeriana, le-ar fi spus Joe Biden aliaților, a dezvaluit un oficial din cadrul NATO pentru Reuters. Public, președinte american a spus miercuri dimineața ca e „puțin probabil”…

- Rusia a lansat marți o noua serie de atacuri in masa in Ucraina. Radiodifuzorul public ucrainean a declarat ca atacurile au vizat Kievul, regiunea Kiev, Poltava, Nikolaev, Dnipro și Cernihiv. A fost atacata și regiunea Harkov, dar și orașul Liov.