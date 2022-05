Stiri pe aceeasi tema

- La Odesa, propagandistii rusi vor sa provoace violente in ajunul tragicii date de 2 mai - cand se comemoreaza revoltele din 2014 in timpul carora aproape 50 de oameni au murit in oras, sustine departamentul Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Odesa.

- Ocupantii rusi planuiesc sa sporeasca bombardamentele asupra civililor ucraineni de Paste si scriu pe obuze „Hristos a inviat!”, informeaza ZN.ua, care se bazeaza pe informatiile furnizate de SBU, serviciul de informatii al Ucrainei.

- Este a 44-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca situatia din Borodianka este mult mai grava si cu mai multe victime decat cele inregistrate in masacrul de la Bucea.

- Primarul din Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, a anuntat in social media ca orasul a fost atacat cu rachete de armata rusa. "Am avut cateva atacuri cu racheta asupra orasului. Culegem acum date. Nu postati fotografii sau filmulete pana cand sursele oficiale vor face asta. Daca vreti sa impartasiti informatii,…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- „Rusii au tras sase rachete de croaziera. Cateva au fost doborate de apararea antiaeriana. Celelalte au lovit mai multe cladiri, provocand pagube semnificative", a comunicat pe Telegram comandamentul aviatiei militare a Ucrainei. "Consecintele acestei lovituri cu rachete din partea ocupantilor sunt…

- Comandamentul aviatiei militare a Ucrainei a anunțat vineri seara ca armata rusa a provocat „daune importante” centrului de comanda al forțelor aeriene ucrainene printr-un atac cu rachete, potrivit agenției de știri Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sunt confruntari pe strazile din orașul port la Marea Azov. Tot acolo, in aceasta dimineața, invadatorii au bombardat școala de arte, unde se refugiasera peste 400 de oameni. Nu se știe inca nimic despre soarta acestora. In acest timp, Kremlinul a anunțat ca a folosit din nou rachete hipersonice, de…