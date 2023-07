Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat ca cele trei drone care au atacat duminica Moscova sunt o dovada a faptului ca razboiul declanșat de Vladimir Putin „se intoarce pe teritoriul Rusiei”, intr-o declarație facuta in timp ce vizita soldații ucraineni raniți pe front. Dronele ucrainene…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a facut cunoscut luni dimineata ca "lovituri cu drone" au lovit in cursul noptii doua cladiri "nerezidentiale" din capitala Rusiei, fara a provoca victime, transmit AFP și Agerpres.In regiunea Harkov, polițiștii de frontiera ucraineni au distrus o drona kamikaze…

- Ocupanții ruși din sudul Ucrainei vor trebui probabil sa-si rationalizeze munitia de artilerie pentru a ramane operationale, sustin experti militari britanici, relateaza Agerpres. Astfel, in pofida ofensivei ucrainene, este improbabil ca armata ucraineana sa fi strapuns liniile primare defensive ale…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Noi bombardamente au lovit azi-noapte centrul Ucrainei, in orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog. Rachete rusești de croaziera au lovit doua complexuri industriale, spune guvernatorul regiunii, și au provocat incendii la intreprinderi și conducte de gaz sparte, relateaza The Guardian.…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.

- Fortele ruse au lansat in noaptea de joi spre vineri 39 de atacuri aeriene asupra mai multor regiuni din Ucraina, plus 50 de tiruri cu sisteme de lansatoare multiple de rachete (MLRS), printre centrele vizate numarandu-se si Krivoi Rog (Krivii Rih), orasul natal al presedintelui ucrainean Volodimir…