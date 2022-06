Stiri pe aceeasi tema

- Rachetete rusesti au lovit, luni dupa-amiaza, un centru comercial din orașul Kremenciuk in regiunea Poltava a Ucrainei, potrivit publicației Pravda.ua . Conform primelor informații, mai mulți civili au fost raniți și uciși de atacul rușilor. Kiril Timoșenko, șeful operațiunii de salvare, spune, conform…

- Armata rusa a lansat un atac cu rachete in regiunea Odesa in noaptea de duminica spre luni. Operațiuniea a vut loc cu ajutorul avioanelor strategice de aviație Tu-22M, au transmis pe Telegram reprezentanții Consiliului Local Odesa, citați de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Mai multe cladiri…

- Cinci civili au fost ucisi si alti 12 au fost raniti sambata in bombardamente ucrainene la Donetk, in estul separatist al Ucrainei, au anuntat autoritatile locale proruse intr un comunicat, relateaza AFP.In urma bombardamentelor fortelor ucrainene, cinci persoane au fost ucise si alte 12 au fost ranite…

- Dupa cum s-a facut cunoscut peste tot, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost ieri, 29 mai, sa viziteze Harcovul. Imediat ce vestea a fost facuta publica, orașul a inceput sa fie bombardat intens. Ocupanții ruși au atacat pe toate planurile. Surse din armata ucraineana spun ca oamenii lui…

- Miercuri, armata rusa a lansat un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE cu referire la Agerpres.ro . „Un nou atac cu rachete…

- Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in vestul tarii. Trei explozii urmate de un incendiu au avut loc in centrul si vestul orasului Liov. Cladirile bombardate au fost cuprinsa de flacari si in acest moment nu se stie daca exista, sau nu, oameni raniti. Primarul din Liov…

- Trupele ruse au deschis focul asupra unui autobuz de evacuare cu 25 de persoane la bord, in orasul Popasna, a declarat, vineri, seful administratiei militare regionale Lugansk, Serhii Haidai, pe contul de Telegram, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "In aceasta dimineata, nu am reusit sa negociem cu ocupantii un acord de incetare a focului asupra itinerariilor de evacuare. De aceea, din nefericire, nu vom deschide coridoare umanitare astazi", duminica, a anuntat pe Telegram vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk. "Nu vom precupeti niciun efort…