Rusia vreau dialog "onest" cu SUA, care doresc cooperare dar nu vor tolera un comportament "agresiv"

Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov au dat asigurari miercuri in Islanda, cu ocazia primei lor intrevederi, ca sunt gata sa coopereze, schimband in acelasi timp avertismente puternice ce reflecta diferentele majore dintre cele doua tari rivale, informeaza joi AFP. Unul din subiectele discutiei bilaterale, organizata la Reykjavik in marja reuniunii Consiliului Arctic, a vizat confirmarea organizarii viitoare a unui summit intre presedintele american si omologul sau rus. Rusia este pregatita sa discute cu SUA tot felul de probleme daca dialogul este…