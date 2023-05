Stiri pe aceeasi tema

- Rușii amenința sa deschida dosar penal pe numele președintelui Maia Sandu. Potrivit prim-vicepresedintelui Comisiei pentru Relatii Internationale din Consiliul Federatiei, Vladimir Djabarov, Comitetul de Ancheta al Rusiei are toate motivele sa inceapa urmarirea penala a liderului de la Chișinau pentru…

- Vladimir Djabarov, vicepresedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a amenintat marti, 23 mai, cu deschiderea unui dosar penal impotriva Maiei Sandu, dupa ce lidera de la Chisinau a anunțat ca Republica Moldova va pune in aplicare…

- Prim-vicepresedintele Comisiei pentru Relatii Internationale din Consiliul Federatiei, Vladimir Djabarov, afirma ca Comitetul de Ancheta al Rusiei are toate motivele sa inceapa urmarirea penala a maiei Sandu pentru declarațiile sale privind arestarea lui Vladimir Putin, transmite ria.ru .

- Parada militara de pe 9 mai la Moscova se va desfașura fara restricții, iar președintele rus, Vladimir Putin, prezent la festivitați, va susține un discurs, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Se pregatește o parada obișnuita. Atat pot spune. Președintele va vorbi,…

- Cel puțin 21 de oameni au murit miercuri, iar alte cel puțin 48 de persoane au fost ranite in urma bombardamentelor cu rachete efectuate de ruși asupra regiunii Herson. Totodata, un incendiu de proporții a izbucnit in regiunea Krasnodar din Rusia, la un depozit de petrol. Presa rusa spune ca incendiul…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un atac la adresa autoritatilor de la Chisinau ca urmare a declaratiei prim-ministrului moldovean Dorin Recean, conform careia mai multi oficiali rusi, inclusiv actualul presedinte rus Vladimir Putin, ar avea interdictie…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat postum Ordinul Curajului jurnalistului Vladlen Tatarski , care a murit intr-o explozie intr-o cafenea din Sankt Petersburg , informeaza ziarul de stat Izevstia . „Pentru curajul și curajul aratat in indeplinirea indatoririi profesionale, acordați Ordinul Curajului…

- Anularea decretului privind politica externa a Federației Ruse semnat, acum 11 ani, de Vladimir Putin, a starnit mai multe dispute in legatura cu impactul pe care ar putea sa il aiba aceasta acțiune in relația cu R. Moldova. In timp ce expertul WatchDog Valeriu Pașa considera ca anularea acestui…