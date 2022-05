Rusia vrea eliberarea prietenului lui Vladimir Putin: propun schimb de prizonieri cu Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul ii va oferi presedintelui Joe Biden autorizatia sa folosesca fortele armate ale SUA pentru a apara integritatea teritoriala a Ucrainei in cazul in care Vladimir Putin isi intensifica razboiul, propune un parlamentar american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Paisprezece ucraineni, intre care si o femeie insarcinata, au fost eliberati intr-un nou schimb de prizonieri cu Rusia, a anuntat sambata Kievul, fara a dezvalui numarul rusilor care au fost predati Moscovei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru soldati rusi si alti cinci militari ucraineni au fost eliberati intr-un nou schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, in regiunea Herson (sudul tarii), potrivit fortelor armate ale Ucrainei din sud, relateaza BBC, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca negociaza pentru un schimb de prizonieri cu Rusia si spera sa-i readuca pe cei 169 de soldati capturati la Cernobil Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ucraina și Rusia au facut sambata al trelea schimb de prizonieri de la inceputul razboiului, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit din nou, marti dupa-amiaza, cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, despre situatia din Ucraina si despre stadiul negocierilor, anunta Kremlinul, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noua ambasadoare a SUA in Germania a acuzat luni China ca ii ia partea lui Vladimir Putin in conflictul cu Ucraina, in timp ce Beijingul refuza sa condamne Rusia dupa declansarea ofensivei sale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Zeci de personalitați din Rusia au semnat un apel prin care ii cer președintelui Vladimir Putin sa opreasca razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…