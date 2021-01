Rusia: Vladimir Putin întâmpină Crăciunul pe stil vechi într-o mică biserică izolată Presedintele rus Vladimir Putin si-a felicitat joi compatriotii cu ocazia Craciunului sarbatorit la 7 ianuarie de catre ortodocsii de rit vechi, sarbatoarea religioasa cea mai importanta in Rusia, dupa ce a participat miercuri seara la slujba de la miezul noptii intr-o mica biserica construita in secolul al XIII-lea in nord-vestul tarii, relateaza EFE, Interfax si RBC. Putin, care a recunoscut ca a fost botezat in 1952 in secret de tatal sau comunist, i-a chemat pe credinciosi sa se roage in speranta ca Dumnezeu le va indeplini dorintele. Aceasta credinta in miracol 'este steaua care ne lumineaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

