Presedintele Vladimir Putin s-a declarat sambata ingrijorat de catastrofele naturale de o amploare ''fara precedent'' din Rusia, tara confruntata cu doua incendii devastatoare in Siberia si cu inundatii grave in sud, transmite AFP. ''Amploarea si natura catastrofelor naturale in anumite regiuni este absolut fara precedent'', a declarat Putin intr-o reuniune retransmisa la televiziune, cerand guvernului sa ''actioneze rapid si eficient'' in fata problemelor ecologice. Seful statului rus s-a referit la incendiile de padure din Siberia si Extremul Orient,…