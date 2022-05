Rusia vede NAZISMUL şi în Suedia. E incredibil ce postere au apărut pe stâlpii din Moscova! Kremlinul a lansat o campanie publicitara in care Suedia este prezentata ca fiind nazista. Rusia folosește aceeași retorica care a fost folosita impotriva Ucrainei in perioada premergatoare atacului. Au aparut afișe in stațiile de autobuz din Moscova. Rusii s-au folosit de simboluri suedeze, de personalitati ale nordicilor, prezentați ca fiind naziști, cu citate precum „Am […] The post Rusia vede NAZISMUL si in Suedia. E incredibil ce postere au aparut pe stalpii din Moscova! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

