Administrarea celei de-a doua doze de vaccin Sputnik V nu va fi posibila, potrivit Institutului de cercetari științifice in domeniul epidemiologiei din cadrul Rospotrebnadzor. Vaccinul asigura „un nivel inalt de anticorpi” pentru o durata „destul de indelungata”, dar creeaza și imunitate la adenoviruși, ceea ce inseamna, spre exemplu, ca peste un an sau doi anticorpii ramași in organism vor distruge componentele celei de a doua doze a vaccinului, a precizat Natalia Pșenicinaia, directoarea adjuncta a Institutului de cercetari științifice in domeniul epidemiologiei din cadrul Rospotrebnadzor –…