Rusia va pune în conservare conductele de gaze Nord Stream – surse Nord Stream 1 si Nord Stream 2, fiecare constand din doua conducte, au fost construite de Gazprom, compania controlata de stat din Rusia, pentru a pompa 110 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale pe an in Germania, pe sub Marea Baltica. Trei dintre conducte au fost rupte de explozii inexplicabile in septembrie, iar una dintre conductele Nord Stream 2 ramane intacta. Dar tensiunile crescande dintre Moscova si Occident cu privire la invazia Rusiei asupra Ucrainei au oprit deja Nord Stream 1 si au impiedicat ca gazoductul sau geaman, criticat de Washington si Kiev pentru cresterea dependentei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

