Rusia va destabiliza Vestul dacă Ucraina va cădea, avertizează regizorul Oleg Sentsov Regizorul ucrainean de film Oleg Sentsov, care a fost închis de Rusia dupa ce s-a opus anexarii Crimeei de catre Moscova în 2014, a declarat miercuri ca președintele rus Vladimir Putin va crea haos și destabilizare în vest, daca Ucraina va cadea, relateaza Reuters.

Rusia l-a arestat pe Oleg Sentsov în Crimeea, peninsula natala, și l-a condamnat la 20 de ani într-o închisoare de maxima securitate pentru acuzații de terorism, despre care regizorul spune ca e o vendeta politica.

Occidentul a cerut eliberarea lui, iar Sentsov s-a întors în Ucraina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

