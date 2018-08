Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul i-a recomandat joi presedintelui Bashar al-Assad sa nu utilizeze forta impotriva combatantilor arabo-kurzi sustinuti de SUA, Fortele democratice siriene (FDS), pentru a recupera zonele aflate sub controlul lor in nord-estul tarii, relateaza AFP. "Orice parte implicata in Siria…

- Polonia a propus Statelor Unite sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, potrivit unei surse guvernamentale de la Varsovia, relateaza Reuters.Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.…

- Doar trupele guvernului sirian trebuie sa fie prezente la frontiera de sud a Siriei, care se invecineaza cu Iordania si Israel, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Reuters si RIA Novosti. Insurgentii sirieni stapanesc teritorii in aceasta zona si atacuri aeriene…

- Patru membri ai staff-ului armatei ruse au fost ucisi in timpul unor lupte din estul provinciei siriene Deir al-Zor, conform agentiei Interfax, care citeaza Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters, citat de News.ro.Luptele au inceput dupa ce mai multe grupuri de rebeli au atacat o…

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr', vor patrula 'permanent' anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea 'terorista' in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin,…

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Europa trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a pune capat razboiului din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Merkel a precizat ca actuala situatie din Siria reprezinta ”una dintre cele mai mari tragedii…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters."Un…