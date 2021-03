Rusia, un vecin "uneori înfiorător" (ministru francez) Rusia este uneori un vecin "infiorator si insuportabil", dar cu care trebuie sa continuam sa dialogam, a declarat marti seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, citat de AFP. "Trebuie sa incercam sa pastram, cu toate acestea, o relatie de lunga durata cu Rusia, sa pastram canale de discutie", a declarat Jean-Yves Le Drian, intrebat in fata Comisiei pentru politica externa a parlamentului francez despre incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii. "Nu vom renunta la aceasta ambitie pentru ca este vecinul nostru, chiar daca este un vecin uneori dezagreabil, uneori infiorator, alteori insuportabil,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

