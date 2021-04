Stiri pe aceeasi tema

- Nu se afla departe de tara din punct de vedere geografic, distanta dintre Bucuresti si Kiev fiind de sub 1.000 de kilometri (distanta ce poate fi parcursa in mai putin de doua ore cu avionul sau in peste 12 ore cu masina, potrivit Google Maps, din cauza lipsei autostrazilor, cel putin in cazul Romaniei).…

- Sefii diplomatiilor rusa si chineza au criticat marti politica statelor occidentale cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, aparandu-se la randul lor de orice acuzatie de "oportunism" si asigurand ca nu cauta decat sa "salveze vieti", relateaza AFP. Aceste declaratii intervin in plina perioada…

- Un tribunal l-a suspendat luni pe Ilia Iasin, un politician de opozitie din Moscova, inaintea noilor proteste impotriva arestarii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, informeaza dpa. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru o 'furtuna' provocata de PNL in coalițiePoliticianul…

- Politia din Rusia a arestat peste 2.500 de persoane la manifestatiile organizate sambata in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara, informeaza Agerpres . In Siberia, protestele s-au desfasurat…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, plasat in detentie dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, delict pasibil de amenda sau inchisoare, au anuntat marti avocatii sai, informeaza AFP. Navalnii a fost arestat duminica la revenirea…

- Un tribunal rus a dispus luni plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii pe o peroada de 30 de zile, incepand de la data controversatei sale arestari, duminica, de catre serviciul penitenciar rus (FSIN), la sosirea sa la Moscova, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, relateaza…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…