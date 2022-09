Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au comis 27.203 crime de agresiune si de razboi pe teritoriul ucrainean de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina la 24 februarie si pana in prezent, potrivit unui raport publicat luni de Biroul procurorului general al tarii, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform. Conform bilanțurilor…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia faza, iar aceasta ar putea fi decisiva. Prima etapa a fost blitzkrieg-ul eșuat al Rusiei, menit sa distruga statul ucrainean. Faza a doua, care continua intr-un mod dezordonat, a fost forța Moscovei de a ocupa toata zona Donbas de-a lungul graniței dintre Ucraina…

- Noile sisteme de rachete de artilerie HIMARS, furnizate de SUA Ucrainei, au „incetinit semnificativ” avansul Rusiei in țara, potrivit unui ministru al guvernului ucrainean. „Aceste sisteme ne-au permis sa distrugem aproximativ 30 de stații de comanda și depozite de muniții, folosim doar opt sisteme…

- „Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare. Noi nu vrem arme ca sa mergem sa luptam impotriva vecinilor cum face Rusia, vrem sa fim in siguranța la noi acasa și sa nu ne atace nimeni. Daca nu era aceasta agresiune din partea Rusiei impotriva Ucrainei probabil nu am fi discutat prea mult…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…

- Președintele Romaniei le-a spus liderilor europeni ca porturile și coridoarele de transport ale Romaniei sunt utilizate la capacitate maxima pentru a crește volumul exporturilor ucrainene catre piețele globale, in condițiile in care Rusia folosește in razboiul sau impotriva Ucrainei inclusiv arma alimentara.

- Medici fara Frontiere (MSF) anunța ca violența impotriva civililor ucraineni a ajuns la un nivel șocant, subliniind ca acest lucru reprezinta o incalcare grava a dreptului umanitar internațional. Datele MSF au scos la iveala ca majoritatea acestor oameni au fost victimele violenței trupelor lui Putin.…