Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al apararii a afirmat sambata ca exploziile care au avariat in septembrie gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica au fost provocate de membri ai unei unitati a marinei militare britanice.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca europenii ar fi surprinsi daca ar afla adevarul despre avariile la gazoductele Nord Stream, transmite AFP. Rusia a cerut de mai multe ori sa participe la ancheta internationala privind exploziile la cele doua conducte din Marea…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca livrarile de arme ale Uniunii Europene catre Kiev fac ca blocul comunitar sa fie parte a conflictului in Ucraina, iar tarile care pompeaza arme Ucraina sunt 'sponsori ai terorismului', relateaza Reuters.

- NATO isi consolideaza securitatea instalatiilor-cheie, anunta secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, in urma atacurilor invaluiote in mister ale gazoductelor Nord Stream 1 si 2, la Marea Baltica. LIVE: NATO Secretary General Jens Stoltenberg holds a briefing on Ukraine following Russian air…

- Administratia Vladimir Putin a somat, miercuri, Statele Unite sa raspunda daca au atacat gazoductele ruso-germane din Marea Baltica, amintind ca presedintele Joseph Biden a amenintat in trecut cu oprirea proiectului Nord Stream 2. „Presedintele american este obligat sa raspunda la intrebarea daca Statele…

- Seismologii din Danemarca si Suedia au inregistrat luni explozii puternice in zonele unde au fost semnalate ulterior trei scurgeri de gaze din gazoductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica, a anuntat marti Centrul National de Seismologie al Suediei (SNSN), relateaza Reuters…

- Rusia irosește cantitați mari de gaze naturale arzandu-le cu o uriașa flacara portocalie langa granița cu Finlanda, intr-un moment in care a redus drastic livrarile catre Uniunea Europeana(UE), au declarat vineri (26 august) oamenii de știința și analiștii. Analiștii de la Rystad, o companie de consultanța…