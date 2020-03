Rusia suspendă toate zborurile internaţionale începând de la miezul nopţii Decretul se aplica pentru toate zborurile de intrare si iesire de pe teritoriul rus, cu exceptia avioanelor special inchiriate pentru repatrierea cetatenilor rusi blocati in strainatate, potrivit Agerpres care citeaza AFP.



Rusia si-a redus pana in prezent in mod considerabil legaturile sale internationale, care erau posibile numai intre Moscova si celelalte capitale si care erau operate obligatoriu de compania nationala Aeroflot. Oficial, Rusia a inregistrat 658 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si a anuntat miercuri ca doi pacienti de 73 si 88 de ani au decedat,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus, scrie Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat pe partenerul sau de judo, oligarhul Arkadi Rotenberg, cu titlul de „Erou al Muncii” pentru participarea sa la constructia controversatului pod care leaga din 2018 Rusia de Crimeea, o peninsula de la Marea Neagra anexata acum sase ani de Moscova de la Ucraina.

- Cel putin 30 de persoane au fost arestate, sâmbata, la Moscova, în timpul unei manifestatii neautorizate în fata sediului Serviciilor secrete ruse (FSB), informeaza AFP. Manifestantii cereau eliberarea militantilor de extrema stânga condamnati în februarie la…

- „In aceasta seara, incepand de la miezul noptii, va intra in vigoare incetarea focului”, a declarat președintele turc Recep Tayyp Erdogan, avertizand ca Ankara „isi rezerva dreptul de a replica cu toate fortele sale si pretutindeni la un atac al regimului de la Damasc”. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit astazi la Moscova. Acestia au discutat despre actuala criza din Orientul Mijlociu. Convorbirile dintre Merkel si Putin, care au loc la Kremlin, au fost cu privire la situatia din Iran, dar si pe conflictele din Libia si…