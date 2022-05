Rusia: Suntem pregătiți să vindem energie electrică Europei. E foarte ieftină Rușii au capturat centrala nucleara Zaporojie din Ucraina. Oficialii ruși anunța ca sunt pregatiți sa vanda energie electrica, la prețuri foarte mici, in Europa. „Aici, totul este in regula! Suntem pregatiti sa vindem energie electrica Europei. Orice cumparator este binevenit. Este foarte ieftin „, declara noul primar pro-Moscova al orasului Energodar, Andrei Sevcik, instalat in functie de rusi, citat de AFP. Cu toate acestea, o mare neclaritate este legata de functionarea centralei, care continua sa fie asigurata de echipele ucrainene. Inainte de lansarea ofensivei ruse in Ucraina, aceasta centrala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

