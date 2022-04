Rusia șterge identitatea ucraineană în zonele ocupate. Lenin, reînălțat pe soclu Un supermarket ucrainean popular din regiunea de sud Zaporojie a anuntat o mare redeschidere sambata sub o noua conducere – rusa. Este cel mai recent semn al incercarilor fortelor de ocupatie ale Moscovei de a elimina identitatea ucraineana in teritoriile aflate sub controlul sau. In Enerhodar, oras din nord-vestul regiunii Zaporojie din Ucraina, unele magazine au inceput sa vanda produse cu plata in ruble. Magazinele in cauza vand produse aduse din Crimeea, Belarus si Rusia. In alta parte a regiunii, o mare stema ucraineana a fost indepartata din fata primariei din orasul Tokmak. Si parca pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

