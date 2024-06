Stiri pe aceeasi tema

- Aproape ca nu exista politician pe care sa nu il aud, in ultimii ani, ca promite masuri pentru revitalizarea vieții din Cetatea noastra atat de draga. Multe declarații, zero realizari. Toți vorbesc despre potențial, insa masurile concrete lipsesc cu desavarșire. Personal, in urma cu circa 20 de ani,…

- Nici pana astazi nu ințeleg de ce politicienii de acum și de 25 de ani incoace vorbesc despre copii imaginar, ca despre niște persoane care exista, dar care nu au drepturi. Cei mai mici locuitori din Alba Iulia au aceleași drepturi sau poate chiar mai importante decat noi, vremelnicii de prin posturile…

- Mobilitatea lui pește prajit nu a rezolvat nimic: nu s-a rezolvat canalizarea, nu s-a rezolvat alimentarea cu apa. Strazile se vor inunda și mai mult, iar la factura de apa vei plati pe mai departe atunci cand ploua! Pentru ca așa vrea Partidul stat, care conduce APA CTTA! Altfel, pentru aceste lucrari…

- Candidatura mea la Primaria Municipiului Alba Iulia a adus un mare val de simpatie printre locuitorii orașului nostru. Fiecare strada, fiecare cartier unde echipa AUR este prezenta, confirma susținerea cetațenilor pentru „Un primar-pita lui Dumnezeu!” Așa cum se vede și in imagini, reacția albaiulienilor…

- Am demonstrat in privat ca se poate. Am condus la nivel național o Asociație de producatori locali cu extrem de multe provocari, lipsuri, dar care a avut mereu nevoie de a depași obstacolele create de cele mai multe ori chiar de autoritațile statului roman. Așa ca știu mai bine decat oricine cum este…

- Cand am intrat in politica, aveam mainile batucite de munca-n privat. Lucrez de la 16 ani, alaturi de parinți, mai apoi de soție, de copii și de angajații pe care ii consideram parte din familie. Am construit, de la zero, cu multa sudoare și sacrificii, afaceri de succes. Am aratat ca se poate și ca…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca, in foarte multe cartiere, albaiulienii traiesc inglodați in noroaie și circula din groapa-n groapa. Asta, desi platesc aceleași taxe cu cei care beneficiaza de condiții mai bune. E corect? Normal ca nu! Ne laudam cu diplome și premii acordate orașului, cu noțiunea…

