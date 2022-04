„Fortele aeriene ruse au efectuat in dimineata zilei de luni o lovitura cu rachete de inalta precizie impotriva unui centru logistic al fortelor armate ucrainene langa Lvov”, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov.„Centrul logistic si importante loturi de armamente straine, livrate Ucrainei in timpul ultimelor sase zile de SUA si tari europene, care erau stocate acolo, au fost distruse”, potrivit aceleiasi surse.Un important depozit de munitii a fost de asemenea distrus langa Vasilkov (Vasilkiv), in regiunea Kiev, a anuntat Konasenkov.In total, armata rusa…