Rusia ''speră să nu trebuiască să interzică'' reţelele sociale străine (purtător de cuvânt) Kremlinul ''spera sa nu trebuiasca sa interzica'' marile retele sociale straine, cu care Rusia este in conflict, reprosandu-le modul in care sunt moderate continuturile, in special politice, a anuntat marti un inalt responsabil rus, informeaza AFP.



Un prim "foc de avertizare" a fost tras la inceputul lui martie, prin franarea functionarii in Rusia a platformei Twitter, pe care autoritatile ruse o acuza cu nu a suprimat continuturile "ilegale".



Moscova i-a acordat platformei Twitter o luna pentru a se conforma, sub pedeapsa blocarii complete, si mai multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

