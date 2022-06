Rusia şi Turcia vor continua discuţiile privind exporturile de cereale din Ucraina Intr-o declaratie, ministerul turc al Apararii a transmis ca o nava turceasca de marfa uscata, Azov Concord, a parasit Mariupol in siguranta, ca urmare a discutiilor, si a adaugat ca a fost prima nava straina care a parasit portul de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Mariupol, situat pe coasta de sud a Ucrainei, a cazut sub controlul fortelor ruse si separatiste in luna mai, dupa un asediu care a durat luni de zile. Ucraina este unul dintre principalii furnizori mondiali de grau, dar transporturile au fost oprite de invazia Rusiei, provocand penurii alimentare la nivel mondial. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

