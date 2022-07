Rusia si Iranul au semnat un acord strategic de cooperare in industria petrolului si gazelor, Moscova urmand sa faca investitii de 40 de miliarde de dolari in industria energetica iraniana, in contextul sanctiunilor occidentale care vizeaza exporturile ruse de petrol. Acordul a fost semnat in contextul vizitei presedintelui rus, Vladimir Putin, la Teheran, unde se intalneste cu omologii sai din Iran si Turcia, Ebrahim Raisi si Recep Tayyip Erdogan. Compania rusa Gazprom urmeaza sa faca investitii de 40 de miliarde de dolari in industria petroliera din Iran, in virtutea contractului semnat cu Grupul…