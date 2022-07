Rusia şi-a reluat atacurile în estul Ucrainei, după ce şi-a regrupat trupele Fortele armate ruse si-au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si-au regrupat trupele. Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat extinderea atacurilor, in timpul unei inspectii la unitatile implicate in invazia din Ucraina, informeaza sambata dpa. „Dupa ce a audiat raportul (asupra situatiei), ministrul rus al apararii a dat instructiunile necesare pentru a extinde activitatile gruparilor armate in toate directiile de atac, pentru a priva regimul de la Kiev de posibilitatea de a continua sa intreprinda atacuri masive de artilerie si cu rachete asupra infrastructurii si civililor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

