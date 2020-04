Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Sportului, Oleg Matitin, a sustinut, vineri, posibilitatea ca Rusia sa gazduiasca competitii internationale anulate din cauza pandemiei de coronavirus, in schimbul ridicarii sanctiunilor pentru dopaj, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Liderii Comitetului International Olimpic, ai…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a pelungit de la trei la cinci saptamani perioada de inchidere a fabricilor din Formula 1, din cauza pandemiei de coronavirus informeaza motorsport.com, anunța news.ro."Dupa aprobarea in unanimitate a Grupului de strategie din Formula 1, a Comisiei…

- Open-ul Indoneziei la badminton, programat in perioada 16 - 21 iunie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni Federatia internationala de resort (BWA). Competitia se numara in categoria celor trei turnee Super-1000 prevazute in acest an de Federatia internationala de badminton.…

- Comunicatul FIFA precizeaza ca grupul de lucru compus din conducatori si secretari generali ai FIFA si ai tuturor confederatiilor continentale, infiintat pentru a evalua consecintele pandemiei de Covid-19, a aprobat o serie de recomandari la prima sa videoconferinta, inclusiv cea privind amanarea tuturor…

- Campionatul Rusiei a fost suspendat pana la 31 mai, dupa ce initial fusese intrerupt pana in 10 aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus, anunța news.ro.Presedintele federatiei ruse de fotbal, Serghei Priadkin, a afirmat ca "deocamdata" nu se ia in considerare o "incheiere prematura a campionatului".…

- Armata americana a anulat din cauza epidemiei de COVID-19 importante manevre militare prevazute sa aiba loc in mai in Filipine, manevre ce implica in mod normal mii de militari, informeaza vineri AFP, scrie Agerpres"Date fiind circumstantele exceptionale legate de pandemia de COVID-19 si in…

- Campionatele Europene de gimnastica artistica, de gimnastica ritmica si de trampolina din acest an au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, marti, Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG) pe site-ul sau oficial.Europenele feminine de gimnastica artistica erau programate…

- Toate turneele din circuitul mondial de judo sunt anulate pana la data de 30 aprilie din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, Federatia internationala de judo (IJF), citata de AFP. "Comitetul Executiv al IJF a decis in regim de urgenta sa anuleze cu efect imediat toate competitiile din calendarul…