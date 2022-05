Vicepremierul rus se lauda in stil mare. Rusia are suficiente rachete si munitii de inalta precizie pentru a aduce la indeplinire sarcinile care au fost trasate fortelor armate ale tarii, a declarat luni vicepremierul rus Iuri Borisov, informeaza Interfax si Reuters. Un oficial de rang inalt de la Pentagon a declarat in luna martie ca Federatia Rusa, care a trimis mii de soldati in Ucraina pe 24 februarie, in ceea ce ea numeste „operatiune militara speciala”, nu are suficiente munitii ghidate de mare precizie. De la invadarea Ucrainei, in 24 februarie, Rusia nu a reusit sa isi atinga obiectivele…