- Primele sectii de votare s-au deschis vineri in Extremul Orient rus, in cadrul alegerilor legislative pentru Duma de Stat, care au loc timp de trei zile. La acest scrutin au fost exclusi numeroși opozanti ai Kremlinului, iar companiile digitale sunt presate sa blocheze aplicațiile folosite de susținatorii…

- Președintele Vladimir Putin a deschis „Jocurile Internaționale ale Armatei”, la care participa peste 7.000 de militari din Rusia și din alte state ale lumii. Liderul de la Kremlin nu a pierdut ocazia sa laude capacitațile nucleare și militare ale țarii sale. „Forțele armate sunt modernizate neintrerupt”,…

- Polițiștii letoni au percheziționat casa lui Ilmars Rimsevics, fost membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a informat radioul public din Letonia, citat de Bloomberg. Perchezițiile au fost efectuate inca de vineri la reședința fostului guvernator al bancii centrale din țara și…

- Un politician milionar din Extremul Orient rus a recunoscut ca a ucis un barbat pe care l-a confundat cu urs brun, informeaza BBC. Igor Redkin, in varsta de 55 de ani, a explicat intr-o declaratie pentru presa rusa ca a auzit ca este un urs la groapa de gunoi din satul Ozernovsky din Kamceatka. Dorind…

- Un elicopter cu 16 persoane la bord, dintre care 13 turisti, s-a prabusit in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus, a anuntat joi, intr-un comunicat, guvernul local, informeaza AFP. Elicopterul Mi-8 al companiei Vityaz-Aero s-a prabusit in zona lacului Kuril din rezervatia naturala Kronotski,…

- Joe Biden a reusit sa enerveze Rusia din nou. Cum? Prin declaratiile conform carora aceasta tara nu are nimic altceva in afara de petrol si arme nucleare. Kremlinul a contraatacat dur. Liderul de la Casa Alba nu cunoaște suficient Rusia, avand in vedere ca afirmațiile sale sunt departe de realitate,…

- O adevarata tornada din tantari a fost suprinsa, sambata, in Ust-Kamcheațk, o localitate din regiunea Kamceatka, in Extremul Orient rus. Fenomenul pare tulburator, insa acesta este unul obișnuit pentru localnici. Roiuri imense de tantari iși fac anual apariția in aceasta perioada in estul Rusiei, ceea…

