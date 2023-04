Rusia rescrie istoria: noile manuale nu vor mai menţiona Rusia Kieveană Noile carti de istorie pentru scolile generale din Rusia nu vor mai mentiona Rusia Kieveana, in ciuda recunoasterii universale a capitalei Ucrainei ca fiind locul nasterii Rusiei moderne, scrie Rador. Manualul din 2021 vorbeste despre botezarea poporului kievean de catre printul Vladimir, in secolul al X-lea. Noul manual face referire doar la "capitala". Curand dupa invazia rusa a Ucrainei, unul dintre consilierii presedintelui Putin si fost ministru al culturii a prezis ca Rusia va tipari curand carti de istorie care sa cuprinda evenimentele istorice ale anului 2022. Fii la curent cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

