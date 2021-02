Rusia reînvie un proiect de lege care oferă poliției acces la datele de geolocalizare ale cetățenilor Rusia a reînviat o propunere de lege care permite forțelor de ordine sa acceseze localizarea telefoanelor mobile ale cetațenilor fara ordin judecatoresc, potrivit unui document consultat de Reuters, o mișcare care apare în contextul protestelor naționale în semn de sprijin pentru criticul Kemlinului, Alexei Navalnîi.

Mii de protestatari au fost reținuți în timpul protestelor recente și peste 1.000 de oameni au fost reținuți la Moscova marți, dupa ce Navalnîi a fost condamnat la 3 ani și jumatate de închisoare pentru încalcarea eliberarii condiționate,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

