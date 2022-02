Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri o inregistrare video care, potrivit acesteia, arata o coloana de tancuri si vehicule militare parasind Crimeea anexata pe un pod de cale ferata dupa exercitii, transmite Reuters, Alte efective militare se vor intoarce la bazele lor permanente, a adaugat…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategice, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. Oficialul a mai spus ca Marea Britanie detine informatii secrete conform carora Rusia pune la punct planuri pentru asa-numite operatiuni „sub steag fals”, fabricate ca pretext…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…

- Marea Britanie a anunțat luni decizia de a retrage o parte a personalului de la ambasada din Kiev și, de asemenea, de a emite o recomandare pentru cetațenii britanici sa evite calatoriile in Ucraina, mai ales in zonele tensionate din sud-est. Decizia Londrei vine la cateva ore dupa un anunț similar…

- Alte 1858 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 197 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 12 - Rominia, 6 - Marea Britanie, 6 - Ucraina, 5 - Germania,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Guvernul german nu dorește ca eventualele sancțiuni impuse asupra Rusiei de Occident sa se concentreze în jurul gazoductului Nord Stream 2 întrucât Gazprom folosește și alte conducte pentru a alimenta cu gaze naturale Europa, a declarat marți o sursa din cadrul executivului de la Berlin…