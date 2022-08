Rusia: 'Regimentul ucrainean Azov a ucis 100 de soldați dezertori!' Soldații ucraineni din brigada „Kraken” din regimentul Azov ar fi impușcat demonstrativ 100 de soldați ucraineni care și-au parasit pozițiile in apropierea satului Udy, totul pentru a intimida alte acțiuni de acest tip, transmite reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul locotenent Igor Konașenkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

