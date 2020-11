Presedintele rus Vladimir Putin a decis, sambata, prelungirea pana la finalul lui 2021 a embargoului asupra produselor alimentare occidentale, masura introdusa initial in 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse de SUA si de Uniunea Europeana contra Moscovei pentru rolul acesteia in criza ucraineana, relateaza AFP si EFE. Decretul, semnat sambata de seful statului rus, extinde pana la 31 decembrie 2021 interdictia importarii in Rusia a produselor alimentare provenind in principal din Uniunea Europeana. Aceste masuri, luate in august 2014, se aplica majoritatii produselor alimentare provenind din…