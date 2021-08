Rusia reduce livrările de gaze naturale în Europa. Ce se întâmplă Rusia a redus in ultimele saptamani livrarile de gaze naturale spre Europa in ultimele saptamani. Primele ipoteze avansate de unii analiști ar fi ca scaderea livrarii gazelor rusești ar fi legata de gazoductul Nord Stream 2 și ca prețul gazelor va crește in cazul unei cantitați limitate. Limitarea cantitații de gaze trimise catre Europa a fost semnalata intr-o analiza a serviciului pentru informatii in domeniul marfurilor ICIS, potrivit CNBC . Unul din motive ar putea fi dorința Gazprom de a-și pastra supremația. Unii analiști susțin ca gigantul rusesc și-ar limita livrarea de gaze naturale discreționare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

