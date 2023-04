Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba. In acest caz, Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii. Barbatul era susținator declarat al razboiului.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba, caz in care Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii, informeaza Agerpres.

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a decedat cu o zi in urma intr-o explozie la Sankt-Petersburg si a legat atacul de serviciile speciale ucrainene si de Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK), scos in afara legii, al liderului…

- Rusia a calificat luni drept atentat terorist asasinarea bloggerului militar rus Vladlen Tatarski, care a murit o zi in urma intr-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg, relateaza EFE, potrivit Agerpres. In același timp, autoritațile ruse acuza ca atacul e legat de serviciile speciale ucrainene…

- O explozie produsa intr-o cafenea din Sankt Petersburg (Rusia) l-a ucis pe Vladlen Tatarski, un important blogger militar rus și a ranit alte 16 persoane, potrivit BBC News, citat de adevarul.ro. Explozia a avut loc la Street Bar Cafe, o cafenea din orașul Sankt Petersburg. In videoclipurile postate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit sambata in Crimeea intr-o vizita pentru a marca cea de-a noua aniversare a anexarii de catre Rusia a peninsulei ucrainene, a informat presa de stat rusa, relateaza Reuters. Televiziunea de stat a difuzat un scurt clip cu un Putin imbracat lejer care se plimba…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a aratat marți, 31 ianuarie, susținerea pentru un plan prin care vor fi inființate unele centre comune de pregatire militara cu Belarusul, in contextul in care temerile ca Minskul ar putea intra in conflictul din Ucraina pentru a lupta alaturi de Moscova sunt din ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari miercuri ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria Rusiei in ofensiva sa din Ucraina, care este "garantata" in opinia sa, la aproape un an dupa ce a lansat operatiunea rusa pe teritoriul ucrainean, unde Moscova a suferit mai multe infrangeri militare,…