Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat joi ca a gasit recipiente cu clor provenite din Germania si 'fumigene' din Marea Britanie in Ghouta de Est, o fosta enclava rebela din Siria cucerita de regimul de la Damasc si scena unui...

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- "Vor fi noi sanctiuni impotriva Rusiei. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, le va anunta luni si vor viza in mod direct orice companie care are legaturi cu Bashar al-Assad si cu folosirea armelor chimice", a declarat Haley, in cadrul unui interviu acordat pentru CBS News. Potrivit Mediadax,…

- Rusia nu si-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit AFP. "Sistemele de aparare antiaeriana ruse care se afla pe teritoriul sirian…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta sambata cu incepere de la ora 15.00 GMT, la cererea Rusiei, dupa loviturile aeriene intreprinse de SUA, Franta si Marea Britanie impotriva regimului din Siria, transmite AFP. Reuniunea, convocata de Moscova in cursul diminetii, va avea loc la…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat, sambata, convocoarea unei rueniuni de urgența a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), dupa atacurile desfașurate de Statele Unite, Marea Britanie și Franța asupra unor ținte guvernamentale ale Siriei. ”Rusia convoaca o reuniune…

- Rusia nu si-a folosit sistemele de aparare antiaeriana din Siria pentru a contracara atacurile occidentale asupra unor instalatii ale regimului de la Damasc, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit AFP. "Sistemele de aparare antiaeriana ruse care se afla pe teritoriul…

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP.'Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de peste 50 de persoane',…