Rusia promite că trupele sale vor părăsi Belarus după ce se vor încheia exerciţiile militare comune Rusia îsi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor încheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza dpa si AFP.

"Pentru cei care urmaresc acest lucru îndeaproape, nimeni nu a spus vreodata ca trupele ruse vor ramâne pe teritoriul belarus", a declarat Peskov, potrivit agentiei de presa Interfax. "Este vorba de niste manevre comune si, evident, aceasta presupune ca trupele se vor întoarce la bazele lor la sfârsitul acestor exercitii", a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO analizeaza sporirea prezenței sale militare în statele baltice și în Polonia în cazul în care Rusia își va menține soldații în Belarus dupa exercițiul militar ce are loc acum acolo, a declarat luni șeful comitetului militar al alianței, potrivit Reuters. Rusia…

- „Am pregatit un pachet robust si cuprinzator de sanctiuni financiare si economice”, a declarat von der Leyen, adaugand ca sanctiunile includ „limitarea accesului la capitalul strain” si „controlul exporturilor, in special asupra bunurilor tehnice”. Pachetul de sanctiuni in cauza face referire si la…

- Rusia a criticat, joi, decizia Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, in timp ce Alianta Nord-Atlantica acuza Administratia de la Moscova ca acumuleaza trupe in Belarus. Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari…

- Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a vorbit despre o masura ''nejustificata, distructiva, care creste tensiunile militare si reduce marja pentru decizii politice', potrivit AFP.Miercuro seara Pentagonul a anunțat ca aproximativ 1.000 de militari vor fi repozitionati…

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters. Forțele militare și…